Ледът на Антарктида се топи - на базата ни няма сняг!

Бях изключително впечатлен, че на нашата база нямаше никакъв сняг. Това разказа проф. Христо Пимпирев след завръщането на 34-ата ни полярна експедиция. Кораб на българските изследователи „Св. св. Кирил и Методий" бе посрещнат във Варна миналата седмица.

Председателят на Българския антарктически институт и директор на Националния център за полярни изследвания обясни, че ледникът е бил грозна гледка със стопения сняг, изяден от водите. Това води до промени в солеността на океанската вода.

Българските учени са поставили апаратура, която да замерва нивото на морската вода. А заедно с колеги от Обединените арабски емирства са построили първата научна метеорологична лаборатория на Персийския залив на Антарктида - намира се в нашата база, разказа още професорът в студиото на БНТ в понеделник. Практика на една силна, водеща държава в полярните научни изследвания е да приеме и подпомогне друга, която тепърва започва, добави той. Например на аржентинската база има немска лаборатория, на британската - нидерландска.

Имало е и други периоди без сняг на базата ни, наблюдава се известна цикличност, коментира проф. Пимпирев. Но има и години, когато сградите са зарити до покривите, по 2 метра е снегът. С очите си обаче виждаме глобалното затопляне, там проличава най-ярко, защото това е най-голямата лаборатория на открито в света, поясни ученият. В рамките на един човешки живот климатът се промени изключително много и това не са нормалните промени, а се дължи на човешката дейност и замърсяването, на повишения въглероден диоксид и метана в атмосферата, категоричен бе той.