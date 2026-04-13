Канцлерът на Австрия: Радвам се на сътрудничествот...

Германия намалява акциза върху горивата, за да ограничи поскъпването им

Фридрих Мерц Снимка: Екс/ @_FriedrichMerz

Германия ще намали временно акциза върху бензина и дизела с около 0,17 евро на литър за срок от два месеца, за да ограничи поскъпването на горивата вследствие на конфликта с Иран, съобщи германският канцлер Фридрих Мерц, предаде Ройтерс.

Мярката, договорена от коалиционните партньори през уикенда, предвижда понижение на т.нар. енергиен данък (акциз), който е основен компонент в крайната цена на горивата, предаде БТА. Очаква се решението да влезе в сила в кратки срокове и да има незабавен ефект върху цените на дребно.

Правителството в Берлин предприема стъпката на фона на рязкото поскъпване на петрола на международните пазари, след като САЩ обявиха блокада върху иранските енергийни доставки и мирните преговори с Техеран се провалиха. Повишените цени на суровината засилват инфлационния натиск в Европа и натоварват домакинствата и бизнеса.

Освен данъчното облекчение върху горивата, канцлерът обяви и допълнителни мерки, включително подготвянето на законопроект за реформа в задължителното здравно осигуряване, който се очаква да бъде приет до края на април, допълва Ройтерс.

Фридрих Мерц Снимка: Екс/ @_FriedrichMerz

