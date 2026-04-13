Цената на унгарския форинт скочи до най-високото си ниво от четири години след загубата на Орбан

Форинтът скочи до най-високото си ниво спрямо еврото от повече от четири години в понеделник, след като новата център-дясна политическа сила „Тиса" спечели убедително изборите в Унгария, отстранявайки дългогодишния министър-председател Виктор Орбан.

Силното мнозинство на „Тиса" в парламента може потенциално да отключи милиарди евро финансиране от Европейския съюз, което беше блокирано заради спорове между Орбан, който е на власт от 16 години, и изпълнителната власт на ЕС в Брюксел по въпроси, свързани с върховенството на закона в страната.

Резултатът, даващ на „Тиса" мнозинство от две трети в парламента, беше възприет като най-благоприятния за ЕС, а пазарите реагираха още през нощта, когато резултатите станаха по-ясни.

Форинтът се търгуваше с 2.5% по-високо спрямо петъчната вътрешна затваряща цена при 366.15 за евро — най-силното му ниво от февруари 2022 г.

„Мащабът и яснотата на резултата ще бъдат приветствани от инвеститорите", заявиха от Capital Economics в бележка в изборната нощ, цитирани бТВ.

Мнозинството на „Тиса" развързва ръцете

Мандатът на „Тиса" ѝ дава по-голяма свобода да провежда реформи. Лидерът ѝ Петер Мадяр превърна отключването на средствата от ЕС в ключов елемент от плановете си за рестартиране на унгарската икономика, която е в състояние на почти застой през последните три години.

Пазарите вече сигнализираха от седмици, че инвеститорите очакват промяна. Цените на акциите на компании, свързани с Орбан, спаднаха рязко, докато показателите за пазарна волатилност сочеха, че след изборите са вероятни големи движения на валутата.

Форинтът вече беше достигнал многогодишен връх в дните преди изборите, тъй като социологическите проучвания сочеха победа за „Тиса", дори когато глобалните пазари бяха разтърсени от конфликта в Близкия изток.