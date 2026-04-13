Дизелът у нас достигна 1,78 евро за литър

Средната цена на дизела у нас достигна 1,78 евро за литър, показват последните данни на НАП. Бензинът се продава средно за 1,48 евро за литър.

За 10 и 11 април средната цена на горивото е била 1,77 евро.

Заради покачването на цените при горивата беше активирана компенсация за поскъпването на горивата, след като три поредни дни дизелът държеше средна цена от 1,60 евро. Тя ще се предоставя и за всеки следващ месец, през който средната цена на дребно е равна или над посочената стойност. Мярката ще продължи да действа до 30 юни 2026 г.

Министърът на труда и социалната политика обяви, че помощите от 20 евро за март ще бъдат преведени по сметките на хората до средата на месец април. Около 60 000 са подадените заявления за компенсацията