Всеки българин изхвърля по 41 кг храна годишно

Кипър е с най-висок процент разхищаване на храна в ЕС : Юлиян Сачев

Всеки българин изхвърля средно по 41 кг храна на година. Разхищението има реална цена - около 300 евро годишна загуба за домакинство и над 9 милиарда евро за икономиката. Това съобщава в интервю за БНР Елеонора Йосифова от екип "Нулеви отпадъци" от сдружение "За Земята".

В България средно 94 кг боклук генерира всеки от нас, културата да не се презапасяваме и да не изхвърляме храна е особено актуален въпрос по празниците.

"Най-добрият отпадък е този, който изобщо не сме създали. Така че да пазаруваме със списък, осъзнато, да не се презапасяваме и съответно да споделяме остатъците си с хора, които имат нужда", съвета експертката. "И от ресторантите, и от хранителните вериги се изхвърлят големи количества продукти, освен от домакинствата, така че има съответно отражение на икономиката като цяло. Храната е един от ключовите разходи, които имаме. Да мислим малко по-пестеливо за нея", призовава тя.

Йосифова напомня, че целият този отпадък влияе и на околната среда: "Парниковият ефект се повишава. Изключително неприятно е това да пилеем ресурс, който всъщност е много ценен." А средствата, които губим, може да се вложат в нещо друго.

