ЕС отчита рекорден излишък от 221 млрд. евро при търговията с лекарства и фармацевтични продукти

Ирландия е най-големият фармаизносител, а Италия внася най-много медикаменти от страни извън съюза

Европейският съюз е регистрирал рекорден търговски излишък от 220,5 млрд. евро при търговията с лекарствени и фармацевтични продукти през 2025 г., показват данни за външната търговия на Евростат, предаде БТА.

Общият износ към държави извън ЕС възлиза на 366,2 млрд. евро, докато вносът достига 145,7 млрд. евро. Спрямо 2024 г. износът нараства с 16,0 на сто, а вносът – с 21,0 на сто.

Най-големият износител на фармацевтични продукти към трети страни е Ирландия с 93,8 млрд. евро, следвана от Германия с 67,9 млрд. евро и Белгия с 38,5 млрд. евро.

По внос от държави извън ЕС води Италия с 27,5 млрд. евро, следвана от Белгия с 24,7 млрд. евро и Германия с 24,2 млрд. евро.

САЩ остават най-важният партньор на ЕС във фармацевтичната търговия. Съединените щати формират 43,8 на сто от износа (160,6 млрд. евро) и 41,2 на сто от вноса (60,1 млрд. евро). На второ място е Швейцария, която осигурява 16,3 на сто от износа (59,7 млрд. евро) и 28,4 на сто от вноса (41,4 млрд. евро). Трети по значение експортен пазар е Великобритания с дял от 5,6 на сто (20,6 млрд. евро), а сред основните доставчици се нарежда и Китай с 9,0 на сто от вноса (13,1 млрд. евро).