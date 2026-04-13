Въпреки конфликта в Близкия Изток летище "Хийтроу" с 10% ръст на транзитните пътници

Летище "Хийтроу" в Лондон съобщи за увеличение с 10 на сто на транзитните пътници през миналия месец, което се дължи на войната в Близкия изток, съобщи БТА. По време на конфликта много въздушни пространства бяха затворени, а "Хийтроу" успя да поеме допълнителен трафик, като стана временен хъб за пътници, пренасочени от други летища в региона, предаде ДПА.

Около половин милион пътници дневно обичайно използват летища в Дубай, Доха или Абу Даби, които са ключови въздушни хъбове за пътувания между Европа, Азия и Австралия. През март "Хийтроу" е обслужило 6,6 милиона пътници, което е увеличение с 6,9 на сто спрямо същия месец миналата година, като това прави рекорд по обслужени пътници за месец март в историята на летището.

"Въздействието на войната върху доставките на авиационно гориво не е засегнало операциите на летището", заявиха от управата на "Хийтроу", като допълниха, че ще продължат да следят ситуацията и ще работят в тясно сътрудничество с правителството и авиокомпаниите, за да осигурят безпроблемни пътувания за пътниците.

Главният изпълнителен директор на "Хийтроу" Томас Волдбай заяви, че летищният оператор прави всичко възможно, за да подкрепи авиокомпаниите и пътниците, тъй като тенденциите в пътуванията се променят заради кризата в Близкия изток. "Докато мрежата на дълги полети на 'Хийтроу' пое увеличеното търсене през март, прогноза за следващите месеци остава несигурна. Горд съм с това, което колегите постигнаха, като бързо се адаптираха и продължават да осигуряват отлични услуги за пътниците през тези трудни времена", допълни той.