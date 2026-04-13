ОПЕК понижи прогнозата за световното търсене на суров петрол с 500 000 барела дневно

Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК) понижи прогнозата си за световното търсене на суров петрол през второто тримесечие на 2026 г. с 500 000 барела дневно, като посочи влиянието на конфликта в Близкия изток, предаде Ройтерс, цитирани от БТА. В същото време организацията остави без промяна очакванията си за растеж на търсенето през 2026 и 2027 г.

Според месечния доклад на ОПЕК глобалното търсене за второто тримесечие се очаква да достигне 105,07 млн. барела дневно, спрямо предишна прогноза от 105,57 млн. барела дневно. Ревизията надолу е резултат от очаквано по-слабо краткосрочно търсене както в страните от Организацията за икономически сътрудничество и развитие (ОИСР), така и извън тях, на фона на геополитическото напрежение в Близкия изток.

Въпреки това ОПЕК запазва прогнозата си за годишен ръст на търсенето през 2026 г. на ниво 1,4 млн. барела дневно, както и за 2027 г. – около 1,3 млн. барела дневно, което според организацията отразява устойчива средносрочна динамика.

Докладът на организацията отчита значителни ценови движения през март. Цената на петролната кошница на ОПЕК се е повишила с 48,46 долара за барел на месечна база до средно 116,36 долара за барел. Фючърсите на сорт Брент са достигнали средно 99,60 долара, а американският – 91 долара за барел.

Според ОПЕК геополитическите рискове са довели до засилена волатилност и повишен интерес към хеджиране (финансови операции за защита срещу неблагоприятни ценови промени - бел. ред.) от страна на инвеститорите, като хедж фондовете са увеличили нетните си дълги позиции в петрол.