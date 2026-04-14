Дизелът вече мина и над 2 евро на места

В неделя горивата поскъпнаха с по още един евроцент на литър

Котировките на петрола в понеделник отново прескочиха психологическата граница от 100 долара за барел

Премиум дизелът на българския пазар вече прескочи психологическата граница от 2 евро. Поне три от големите вериги бензиностанции продават това гориво по 2,00, 2,02 и 2,03 евро за литър.

От неделя цените на обикновения дизел и на масовия бензин също се покачиха с още един евроцент, отчете НАП. Средната цена на литър дизелово гориво е вече 1,78 евро, а масовият бензин А-95 още от събота е 1,48. Така само за последния месец бензинът е поскъпнал с близо 10%, а при обикновения дизел цената е скочила с над 18%.

Последното движение на цените се случва на фона на

нов скок на петролните котировки в понеделник сутринта,

след като САЩ започнаха същия ден да блокират иранските пристанища. В изявление на централното командване на САЩ се казва, че блокадата ще бъде прилагана безпристрастно срещу кораби на всички държави, влизащи или напускащи ирански пристанища и крайбрежни зони, включително всички ирански пристанища в Арабския и Оманския залив. И също, че няма да засегне свободата на корабоплаване за кораби, преминаващи през Ормузкия проток до и от пристанища, които не са ирански. Последното обаче няма почти никакво практическо значение, тъй като кораби и танкери избягват Ормузкия проток още от началото на войната с Иран, освен ако нямат специално разрешение или не са платили на Иран за преминаването.

Иранският Корпус на гвардейците на революцията заяви още в неделя вечерта, че всеки военен кораб, който се опитва да се приближи до Ормузкия проток, ще бъде считан за нарушител на прекратяването на огъня и ще бъде третиран сурово и решително.

Иранската армия заяви, че ограниченията на САЩ, наложени върху плавателните съдове в международни води, “са равносилни на пиратство”.

Тъй като САЩ предупредиха за блокадата предварително - още в неделя вечерта, рано сутринта по борсите цените на петрола ескалираха с между 7 и 8%.

Американският суров петрол поскъпна до 104,24 долара за барел, а суровият петрол “Брент”, който е референтен за международните пазари,

се повиши до 102,29 долара

В петък, в навечерието на мирните преговори, цената на “Брент” за доставка през юни беше паднала до 95,20 долара за барел. За сравнение, месеци и седмици преди първите удари по Иран и блокирането на Ормузкия проток петролът дългосрочно беше около 70 долара за барел и стигаше на моменти максимум до 80 долара.

Два танкера под пакистански флаг и един под либерийски са се намирали в понеделник в района на Ормузкия проток, показват данни от специализираните тракери за движение на плавателни съдове. Други два кораба за насипни товари, които е трябвало да преминат през протока, са закотвени в Оманския залив.

“Никой, който плаща незаконна такса, няма да има безопасен проход в открито море”, написа по повод евентуално движение на кораби в района Доналд Тръмп в своята социална мрежа.

Той също така написа, че САЩ ще продължат да разминират Ормузкия проток, за да осигурят безопасен проход за съюзническите кораби. Американските военни, добави той, са “заредени” и

готови да възобновят атаките срещу Иран в “подходящ момент”.

По думите му, макар да е постигнат напредък в 20-часовите преговори в Исламабад, Иран няма да изпълни искането на САЩ да се откаже от ядрените си амбиции. В действителност обаче списъкът с разногласията е много по-дълъг и той включва и контрола над Ормузкия проток.