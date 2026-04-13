Полицай е най-желаната професия за момчетата в Япония, а за момичетата - работа в сладкарница

Полицейската професия се оказва най-желана сред момчетата в Япония, докато момичетата продължават да предпочитат да работят в сладкарница или пекарна, когато пораснат. Това сочи най-новото годишно проучване на компанията "Курарай" (Kuraray Co.) за най-желаните професии за новопостъпилите деца в начален етап на училищното образование в Япония, предаде Киодо, цитирани от БТА.

За втора поредна година най-голям дял от момчетата в Япония, постъпили в начално училище през април, са избрали за своята мечтана професия работата като полицай. Приготвянето на торти или хляб е най-желана работа за започващите начално училище момичета в Япония вече за 28-а поредна година.

Проучването на компанията "Курарай" обхваща купувачите на училищни раници и техните деца в Япония, като 2000 момчета и още толкова момичета биват питани с какво искат да се занимават, когато пораснат.

След полицаи най-много момчета искат да станат спортисти, а на трето и четвърто място остават професиите на пожарникар и спасител.

При момичетата развлекателната индустрия – включително професии като певица, модел или изпълнител – се нарежда на второ място, следвана от работата в сладкарници. При момичетата професиите пожарникар или спасител достигат до рекордно високото 12-о място на най-желаните професии. От "Курарай" посочват, че момичетата все повече са привлечени от професии в помощ на хората.

Сред момчетата, желаещи да станат спортисти, 52,2 процента биха избрали да се занимават с футбол, като популярността на този спорт расте. Делът на тези, избрали бейзбола, е 21,2 процента, което представлява рязък спад спрямо над 30 процента преди 20 години, тъй като децата вече предпочитат други спортове като баскетбола.

Професията на влогър - създател на съдържание, който редовно публикува видеоклипове, се превърна в популярен избор за децата в Япония през последните години и тази година се класира на седмо място при момчетата и на 17-о при момичетата.

За родителите най-желаната професия за децата им, както за момчетата, така и за момичетата, е държавен служител, отчита проучването.

В Япония децата постъпват в началното училище (шогако) през април, след като навършат шест години, като учебната година продължава от 1 април до 31 март.