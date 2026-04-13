Анализ: Никога не е било по-евтино да се кара електрически автомобил

Георги Луканов

Темпът на растеж на световните продажби на електрически автомобили отново набира скорост. Снимка: Vauxhall

През март разходите за експлоатация на електрическите автомобили са били с до две трети по-ниски от тези с двигател с вътрешно горене в Германия. Поради войната в Иран и покачването на цените на горивата над 2,2 евро (бензин) и 2,4 евро (дизел), сега е доста по-евтино да се карат електрички.

Анализът е извършен от портала Verivox, а текстът е публикуван от Der Spiegel. През март 2026 г., според Verivox, електроенергията за домакинствата в Германия е струвала средно 31,2 цента на киловатчас (kWh).

Електрически автомобил от среден или луксозен клас със среден разход от 16,9 kWh на 100 километра би имал разход за електроенергия от около 53 евро за месечен пробег от 1000 километра. За сравнимо превозно средство с двигател с вътрешно горене същото изминато разстояние е струвало около 160 евро за бензин Super E10 или около 113 евро за дизел, изчислено въз основа на данни за средния разход и цени на бензиностанциите, определени от ADAC (Германският автомобилен клуб) през март. Според това изчисление, шофирането на електрически автомобил е било с 67 процента по-евтино от управлението на бензинов и с 53 процента по-евтино от дизелов.

Verivox съобщава, че подобна разлика в експлоатационните разходи между електрическите автомобили и колите с двигател с вътрешно горене е наблюдавана за последно след началото на руската инвазия в Украйна през 2022 г. Цените на електроенергията обаче също се повишиха рязко през следващите месеци тогава.

Очаква се разликата в разходите за горива да се увеличи още повече през април, заяви Торстен Щорк, енергиен експерт във Verivox. Докато цените на горивата продължават да се покачват оттогава, цените на електроенергията ще ги наваксат само ако конфликтът в Близкия изток се проточи по-дълго.

За да могат шофьорите да се възползват максимално от ценовото предимство, е важно да зареждат у дома. Зареждането на обществени зарядни станции е доста по-скъпо от използването на електричество от дома. 

Темпът на растеж на световните продажби на електрически автомобили отново набира скорост. Снимка: Vauxhall
