Боян Рашев: Най-вероятно ще стигнем до енергиен локдаун и ще работим от вкъщи

Ще стигнем до ограничения като работа от вкъщи и въвеждане на безплатен градски транспорт. Нещо като енергиен локдаун, както беше по време на ковид пандемията.

Това прогнозира енергийният експерт Боян Рашев в ефира на "Здравей, България" по Нова тв.

Според него държавата трябва да се подготви със стъпки при недостиг на горива. Защото ако това, което се случва в момента, продължи до края на април, физическият недостиг ще дойде и в Европа, както вече е настъпил в Азия. Затова трябва да започнем да планираме. 13 млн. барела на ден по-малко се добиват спрямо края на февруари.

Рашев е категоричен, че не трябва да се пипат цените на горивата. Това би скрило поскъпването им за потребителите, но реално би предизвикало недостиг. В Германия вече предприеха и друга мярка - намаление на енергийния данък със 17 цента на литър за бензин и дизел за срок от 2 месеца, след като ограничението цените на горивата да се вдигат само по веднъж на ден на колонките не даде резултат.

Трябва да се ограничи потреблението, особено на керосина и дизела, с бензина Европа няма да има такъв голям проблем, смята Боян Рашев. Все пак България е една от 5-те държави в ЕС, които имат собствена рафинерия, така че е в по-благоприятна позиция.

Проблемът с газа обаче е по-голям в Европа и от дизела. Затова електричеството ще стане скъпо. Също така имаме недостиг на торове, тъй като от залива вече няма износ, което пък ще се отрази на производството на храни.







ь. Там вече действа и друго ограничение - цената на горивата може да се вдига само веднъж на ден в 12 ч на обяд.