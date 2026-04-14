Цените на петрола падат на фона на преговорите между САЩ и Иран

Цените на петрола отбелязаха спад в началото на днешната азиатска търговия заради надеждите за продължаване на мирните преговори между Съединените щати и Иран. Цената на сорта „Брент" спадна с около 2% до малко над 97 долара за барел.

Вчера Съединените щати започнаха блокада на всички ирански пристанища. Бойният флот ще спира всички кораби, плаващи към и от Иран, като натиск върху Техеран да отвори ключовия Ормузки проток.

На икономически форум във Вашингтон министърът на енергетиката на САЩ Крис Райт обяви, че цените на петрола вероятно ще достигнат своя пик „през следващите няколко седмици", след като корабният трафик през Ормузкия проток бъде възстановен.

САЩ са постигнали значителен напредък в преговорите с Иран, но сега „топката е в полето" на иранците, заяви американският вицепрезидент Джей Ди Ванс в интервю за „Фокс Нюз".

„Постигнахме известен напредък в преговорите. Основният въпрос оттук нататък е дали иранците ще проявят достатъчна гъвкавост и дали ще приемат ключовите ни условия, за да се стигне до резултат.

Независимо дали ще имаме възможност за преговори, независимо дали в крайна сметка ще постигнем споразумение, смятам, че топката е в полето на Иран, защото ние предложихме много. Всъщност ние ясно посочихме кои са нашите червени линии. Трябва да се гарантира, че Ормузкият проток е напълно отворен", коментира Джей Ди Ванс, съобщава Нова телевизия .