Износът на Китай остава под очакванията през март

Китай е регистрирал най-нисък растеж на износа си от шест месеца през март, докато вносът в страната е нараснал с най-голям темп от повече от четири години, информира Си Ен Би Си.

Според най-новите данни на китайските митнически власти изнесените от азиатската страна стоки и услуги, изразени в щатски долари, са се увеличили с 2,5 на сто през март на годишна основа. Средната оценка на анализатори, анкетирани от Ройтерс, сочеше далеч по-значителен ръст - с 8,6 на сто. Китайският износ през март се е забавил съществено спрямо постигнатия общ растеж от 21,8 на сто през първите два месеца на годината, предава БТА.

В същото време вносът в Китай е скочил с 27,8 на сто през март спрямо същия месец на миналата година. Това представлява най-голям ръст от ноември 2021 г., като значително е надминал очакванията за повишение с 11,2 на сто.

Калкулирания растеж на вноса в страната за януари и февруари възлизаше на 19,8 на сто. Китай публикува комбинирани търговски данни за януари и февруари поради колебанията около Лунната нова година.

Втората по големина икономика в света продължава да разчита на външната търговия за своя растеж въпреки нарастващото напрежение със САЩ и по-високите мита. Нетният износ е съставлявал около една трета от китайската икономическа продукция през миналата година.

Макар че стратегическите петролни запаси на Пекин, диверсифицираният енергиен микс и строгият ценови контрол са смекчили удара от скока на цените на петрола, китайската икономика, която разчита на износа, остава уязвима към глобален икономически спад в резултат на продължително затваряне на Ормузкия проток, посочва Си Ен Би Си.

На пресконференция във вторник заместник-министърът на Генералната митническа администрация на Китай Ван Цзюн обясни, че световните цени на петрола са претърпели "остри колебания", създавайки "сложна и тежка" търговска среда.

"Несигурността на глобалните макроикономически перспективи, предизвикана от конфликта в Близкия изток, вероятно е оказала натиск върху търсенето", което е затруднило износа, заяви Живей Жанг, президент и главен икономист в "Пинпойнт Асет Мениджмънт" (Pinpoint Asset Management).

Стратегическите и търговските резерви от петрол на Китай покриват над 120 дни нетен внос, отбеляза Дан Уан, директор за Китай в "Юрейжа груп" (Eurasia Group). Китай може до голяма степен да абсорбира шока чрез диверсифициране на енергийните си източници, както и чрез използване на въглища, добави тя.

Вносът на суров петрол в Китай през март е отбелязал годишен спад от близо 2,8 на сто по обем и с около 4,4 на сто в щатски долари, според изчисления на Си Ен Би Си въз основа на официалните търговски данни. Вносът на природен газ в страната е намалял с 10,6 на сто на годишна база до 8,18 милиона тона, което е най-ниското ниво от октомври 2022 г., според данни, събрани от "Уинд" (Wind).