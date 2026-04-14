A1 вече предлага най-новите попълнения в популярната Galaxy A серия на Samsung – Galaxy A57 5G и Galaxy A37 5G, които правят интелигентните технологии по-достъпни за повече потребители. Моделите са налични в магазините на телекома и онлайн на a1.bg, като могат да бъдат закупени на лизинг с 0% лихва за 24 месеца в комбинация с планове Unlimited до 30 април.

С новата Galaxy A серия интелигентните функции се превръщат в естествена част от ежедневието. Чрез Awesome Intelligence потребителите имат достъп до практични AI инструменти като Voice Transcription, която автоматично превръща записани разговори и срещи в текст, както и AI Select, позволяваща бързо извличане на съдържание директно от екрана. Circle to Search с Google прави откриването на информация още по-интуитивно – достатъчно е да се оградят един или няколко обекта на екрана, за да получите резултати в реално време.

Камерата също е създадена с мисъл за ежедневните моменти. И двата модела разполагат с 50MP основна камера, която улавя детайлни и ясни кадри при различни условия на осветеност – от слънчеви градски разходки до вечерни срещи с приятели. Подобрената Nightography технология гарантира по-ясни снимки и видео дори при слаба светлина, а ултраширокоъгълната камера дава свобода да се улови повече от момента в един кадър – независимо дали става дума за пейзаж или групова снимка.

Създадени за динамично ежедневие, смартфоните се справят еднакво добре със стрийминг, социални мрежи, работа и мултитаскинг. Те разполагат с големи 6,7-инчови дисплеи с до 120 Hz честота на опресняване за наистина плавно визуално изживяване. При Galaxy A57 5G екранът е Super AMOLED+, а яркостта достига до 1900 нита, което гарантира отлична видимост дори при силна слънчева светлина. В допълнение, устройствата предлагат оптимизирана производителност с процесори, които осигуряват бърза и плавна работа – независимо дали става дума за гледане на съдържание, игри или работа с няколко приложения едновременно.

И двата модела са оборудвани с батерия с капацитет 5000 mAh, а бързото зареждане достига до около 60% за 30 минути – практично решение, когато времето не стига.

Galaxy A57 5G и Galaxy A37 5G впечатляват и с тънък, елегантен дизайн с гланцово покритие и устойчив корпус с Gorilla Glass Victus+, който съчетава стил и издръжливост. Сертификацията IP68 осигурява допълнително спокойствие както в града, така и в движение. А сигурността на личните данни е гарантирана чрез Samsung Knox Vault.

До 30 април Samsung Galaxy A57 5G 128 GB е наличен в А1 за 12,06 евро/23,59 лв. на лизинг с 0% лихва за 24 месеца с план Unlimited Ultra и в комплект с преносима батерия ttec ReCharger 10 000 mAh, a Galaxy A37 5G 128 GB – за 7,86 евро/15,37 лв. при същите условия.