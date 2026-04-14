Курсът на еврото се повишава спрямо щатския долар

Курсът на еврото отстъпва леко спрямо щатския долар в междубанковата търговия тази сутрин във Франкфурт, съобщават германски сайтове за финансова информация, цитирани от БТА.

Единната валута се котира за 1,1788 долара или с 0,3 на сто над нивото на затваряне вчера.

Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,1684 долара за евро

Еврото поскъпва леко спрямо британската лира - с 0,02 на сто, както и спрямо и японската йена - също с 0,02 на сто, но поевтинява в сравнение с швейцарския франк – с 0,14 на сто.