Финансовият ни министър на срещи с МВФ и Световната банка във Вашингтон

Служебният министър на финансите Георги Клисурски ще участва в Пролетните срещи на Групата на Световната банка и Международния валутен фонд (МВФ), които ще се проведат от 14 до 18 април във Вашингтон, САЩ, съобщиха от Министерството на финансите. В българската делегация е включен и заместник-министърът на финансите Методи Методиев.

В рамките на форума ще бъдат обсъдени основните тенденции и предизвикателства пред световната икономика и финансовите пазари, както и изпълнението на ключови инициативи в рамките на двете международни финансови институции.

По време на визитата Клисурски, който е управител за България в Групата на Световната банка, ще проведе срещи с висшето ръководство на МВФ и Световната банка, както и с представители на международни финансови институции и инвестиционната общност.

Пролетните срещи се провеждат на фона на засилена геополитическа несигурност, включително напрежението в Близкия изток. Очаква се във фокуса на дискусиите да бъдат ефектите от шока при доставките на енергийни суровини, торове и други ключови ресурси, последвалото поскъпване и възможните политики за реакция от страна на правителствата, централните банки и международните организации.

Финансови министри и централни банкери от 191 държави членки ще участват в срещите във Вашингтон, които ще продължат до 18 април, уточнява БТА.