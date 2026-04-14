Обновеният Mercedes-Benz EQS се хвали с електрически пробег до 925 км

Mercedes-Benz EQS не се слави с големи продажби. От германската компания решиа да преработят електрическата лимузина.

Ключовата промяна е увеличаването на пробега, така че EQS вече, според WLTP, може да изминава 815, 875 или рекордните 925 км, което е повече дори от новия BMW i3 (904 км). Всичко това е благодарение на новата 800-волтова батерия.

Новата архитектура позволява бързо зареждане от 350 kW. Има нови електродвигатели, разработени от Mercedes, заедно с нова двустепенна скоростна кутия и по-големи батерии с капацитет 122 kWh с ревизирана клетъчна химия, които осигуряват около три процента повече енергия.

С минимални промени в дизайна, EQS има коефициент на съпротивление от само 0,20 Cd, което го прави един от най-аеродинамичните серийни автомобили в света.

Най-голямата промяна в интериора е опционалната система за управление steer-by-wire, която заменя традиционния волан с така наречения волан тип yok, като при самолетите.

Mercedes ще продължи да предлага EQS и с механично управление и класически волан.

EQS е оборудван с новия 55-инчов дисплей, който работи с новата операционна система MB.OS. Вторият ред има два 13,1-инчови дисплея с индивидуални дистанционни управления. Отопляемите предпазни колани за предните пътници осигуряват успокояваща топлина до 44 градуса в студено време.

Предлагат се три версии: EQS 400 (задно задвижване, 367 к.с., батерия 112 кВтч, пробег 815 км), EQS 450+ (задно задвижване, 408 к.с., батерия 122 кВтч, пробег 925 км), EQS 500 4 Matic (задвижване на всички колела, 476 к.с., батерия 122 кВтч, 875 км). Началната цена е 94 хиляди евро в Германия.