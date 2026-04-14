Автомобилното лоби в ЕС притиска Брюксел за драстично разхлабване на екологичните цели

Водещите европейски автомобилни производители, обединени в асоциацията ACEA, настояват за спешна ревизия на правилата за CO2 емисиите, пише в документ, предоставен на медиите от екологичната група T&E. Компаниите призовават Европейския съюз да удължи периода за изчисляване на средните емисии от три на пет години (2028-2032 г.), за да се създаде "буфер" срещу забавящото се търсене на електромобили и риска от милиардни глоби.

Документът разкрива още опит на индустрията да блокира по-строгите измервания на вредните емисии при plug-in хибридите (PHEV), планирани за 2027 г., като се аргументират с ключовата роля на технологията в преходната фаза.

ACEA предлага и смекчаване на крайната цел за 2035 г. - от пълна забрана на двигателите с вътрешно горене (100% съкращение на емисиите) към по-ниска граница от 90%. От екологичната организация T&E предупреждават, че подобно отстъпление би довело до допълнителен внос на петрол на стойност 74 милиарда евро и би забавило прехода към чиста мобилност в Европа.