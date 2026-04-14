Министър Младенова: Българските компании ще получат финансов ресурс от 210 млн. евро по линия на JEREMIE България

С предстоящия фонд за растеж ще можем да задържим иновативните компании в България, за да останат добавената стойност и работните места в страната, изтъкна министърът на иновациите и растежа

Иновативни компании в България ще получат финансиране в размер на приблизително 210 млн. евро за разработване на нови технологии в стратегически сектори като микроелектроника, отбрана, изкуствен интелект (AI) и др. по инициатива на Европейския съюз, насочена към подпомагане разширяването на малките предприятия.

Програмата на ЕС – Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises (JEREMIE) има за цел да подобри предприемаческата среда и устойчивия икономически растеж в България. По линия на JEREMIE бизнесът получава подкрепа, включително дялово финансиране, като изплащанията се връщат обратно в програмата за реинвестиране.

Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ) ще управлява програмата до 2035 г., като разширява съществуващия мандат и се фокусира върху високотехнологични области, както и финансиране за растеж (scale-up). Това стана ясно днес по време на събитие, организирано от Министерството на иновациите и растежа и ЕИФ, който е част от групата на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ). На него бяха очертани бъдещите стъпки и новата инвестиционна стратегия на JEREMIE България.

В събитието участие взеха министър-председателят Андрей Гюров, вицепрезидентът на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) Марек Мора и главният изпълнителен директор на Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) Марют Фалкстед.

Министърът на иновациите и растежа Ирена Младенова подчерта, че с новата инвестиционна стратегия се насочва ресурс към следващата фаза на растеж на българската икономика. "Правим ясен преход от „екосистема за стартиране" към „екосистема за мащабиране" — ключово вече не е само създаването на компании, а задържането им в България", обяви тя.

"Дълбоко вярвам в ползата от финансовите инструменти, които имат дисциплиниращ, но и мултиплициращ ефект като постигат значими резултати. Чрез тях успяваме да използваме максимално ограничен публичен ресурс, умножаваме ефекта и привличаме частен капитал", заяви още министърът на иновациите.

По думите й България се превръща в хъб за рисков капитал в Югоизточна Европа и централна екосистема за стартиращи компании региона.

„Заедно с нашите партньори в България сме решени чрез ЕИФ да подкрепяме българските предприемачи, иноватори и създатели на високостойностни работни места", заяви заместник-председателят на ЕИБ Марек Мора. „JEREMIE показва, че когато ресурсите на ЕС се използват стратегически и професионално, те могат да имат дълготрайно въздействие върху бизнеса и икономиката като цяло", заяви той.

„Новата инвестиционна стратегия ще подобри предприемаческата екосистема и устойчивия растеж на българската икономика", заяви министър-председателят Андрей Гюров. „Ние не просто финансираме стартъпи – ние изграждаме предприятия, технологии и инфраструктура със стратегическо значение за България и Европа. Това е още едно доказателство, че нашето правителство работи с ясни правила, пълна прозрачност и абсолютна отчетност за всяко евро, изразходвано за българските предприемачи и бизнес. JEREMIE ни дава възможност да задържим таланта и интелектуалния си потенциал в България", допълни той.

От създаването си през 2010 г. JEREMIE България е подкрепила над 10 000 малки и средни предприятия и е помогнала страната да се превърне във водещ стартъп център в Югоизточна Европа. Инвестирано е в над 13 фонда за рисков и дялов капитал, чрез които повече от 350 иновативни компании и стартъпи са получили финансиране, включително първият български „еднорог" – финтех компанията Payhawk.

До момента ЕИФ е вложил над 1,6 млрд. евро под формата на дялови инвестиции, заеми и гаранции чрез JEREMIE България, като е увеличил приблизително пет пъти първоначалното финансиране от 350 млн. евро от структурните фондове на ЕС.

„JEREMIE помогна да се позиционира България като лидер в пазарно ориентираното използване на средствата от ЕС и допринесе за динамична система от фондове за рисков и дялов капитал", заяви главният изпълнителен директор на ЕИФ Марют Фалкстед. „Ще продължим да гарантираме, че ресурсите се насочват към най-обещаващите проекти, които развиват иновативни технологии и решения, стимулиращи иновациите, дигитализацията и устойчивия растеж", бе категорична тя.

JEREMIE България ще гарантира, че високотехнологичните предприятия получават целево дялово финансиране. Програмата ще се насочи към технологии с потенциал за двойна употреба – както гражданска, така и отбранителна – за да подпомогне научноизследователската и развойната дейност в тази област. Ще бъдат подкрепени инвестиции в енергийна, транспортна и дигитална инфраструктура.

Инициативата ще осигури и финансиране за растеж в България, за да намали риска успешни стартъпи да се преместват или да бъдат придобивани от чуждестранни конкуренти при навлизане в етапа на развитие. България ще бъде първата страна в Централна и Източна Европа, която ще участва във водещата паневропейска инициатива European Tech Champions на ЕИФ.



Групата на ЕИБ

Групата на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) е финансовото звено на Европейския съюз, собственост на 27-те държави членки, и една от най-големите многостранни банки за развитие в света. През 2025 г. групата е подписала ново финансиране и консултантски услуги за 100 млрд. евро за над 870 проекта с високо въздействие по осем основни приоритета, които подкрепят политиките на ЕС. В България ЕИБ е ангажирала над 646 млн. евро през 2025 г., което е увеличение от 72% спрямо предходната година.

Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ) е дъщерно дружество на групата на ЕИБ, специализирано в предоставянето на гаранции и дялово финансиране за подобряване на достъпа до финансиране за малки и средни предприятия и стартъпи в Европа. Като основен инвеститор чрез широка мрежа от партньорски банки и инвестиционни фондове, ЕИФ мобилизира частни инвестиции и развива екосистемата на фондовете за рисков капитал в подкрепа на иновативни европейски предприемачи.

JEREMIE

Инициативата Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises (JEREMIE) е програма на Европейската комисия, разработена съвместно с ЕИФ, която позволява на държавите членки на ЕС да използват структурните фондове за финансиране на малки предприятия чрез заеми, гаранции и дялово участие. Тя функционира чрез револвиращ холдингов фонд, което означава, че върнатите средства се реинвестират.

JEREMIE България е револвиращ фонд „чадър", създаден през 2010 г. с около 350 млн. евро от структурните фондове на ЕС с цел подобряване на достъпа до финансиране за българските предприятия.