Патентоваха дизайн на скрита тоалетна в колата

Китайският производител на марката Aito - Seres, официално получи патент за "тоалетна в превозно средство", одобрен на 10 април 2026 г., съобщава изданието Sanyan Tech.

Устройството се състои основно от тяло на тоалетна чиния и плъзгащ се релсов механизъм. Плъзгащият релсов механизъм включва фиксирана релса, монтирана в горната част на тялото на тоалетната чиния, докато плъзгащата се релса е снабдена със структура за свързване към седалката. Когато е необходимо, тоалетната чиния може да се издърпа изпод седалката и да се избута назад за скриване след употреба, заемайки минимално вътрешно пространство.

Дали патента на Seres е маркетингов трик, или реална екстра, бъдещето ще покаже.