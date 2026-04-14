Трайчо Трайков: Националното хранилище за радиоактивни отпадъци е едно от най-модерните в Европа

Националното хранилище за радиоактивни отпадъци (НХ РАО) е едно от най-модерните в Европа, каза служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков по време на официалната церемония по откриването на съоръжението, което се намира в непосредствена близост до АЕЦ „Козлодуй". По думите му то е уникално.

С това съоръжение България попада в най-горният сегмент на страните, развиващи ядрена енергетика. По този начини ние затваряме почти цикъла в безопасната експлоатация и грижата за околната среда. Днешният ден е венец на усилията на много хора, акцентира Трайчо Трайков.

Той отбеляза, че вече България разполага с хранилище, което в продължение на 60 години ще съхранява ниски и средни радиокантини отпадъци.

На 29 август 2017 г. ДП РАО официално стартира изграждането на Национално хранилище за ниско- и средноактивни радиоактивни отпадъци (НХ РАО). На тържествена церемония на площадка „Радиана" министърът на енергетиката Теменужка Петкова и изпълнителният директор на ДП РАО Дилян Петров правят символична първа копка на бъдещото НХ РАО, сочи справка на дирекция „Справочна" на БТА, изготвена на базата на публикации в БТА, ДП РАО, Агенцията за ядрено регулиране и Сметната палата.

В периода 2017–2019 г. се осъществява интензивно строителство на НХ РАО на площадка „Радиана". За нуждите на проекта е изграден специален път за достъп от републиканската пътна мрежа, съгласно одобрен проект и издадено разрешение за строеж през 2016 г., пише БТА.

В рамките на строителните дейности са изкопани около 1 милион кубически метра земни маси. Част от тях се съхраняват на място, за да бъдат използвани по-късно при изграждането на льосоциментна основа или при окончателното затваряне на хранилището. Построени са и над 3 км временни пътища.

Въведена е в експлоатация инсталация за производство на льосоциментна смес, както и тестова площадка с такава основа. Проведените изпитвания доказват, че са постигнати необходимите проектни параметри, което позволява да започне изграждането на основната льосоциментна възглавница под клетките за погребване на отпадъците.

Паралелно с това се строят сграда за приемане и временно съхранение на опаковани радиоактивни отпадъци, както и различни спомагателни съоръжения. Първият етап от изграждането на масивната льосоциментна основа под клетките вече е завършен.

НХ РАО съхранява само ниско- и средноактивни отпадъци, генерирани само на територията на страната. Съоръжението, чийто строеж е възложен с решение на Министерски съвет от 2005 г. на Държавно предприятие "Радиоактивни отпадъци", е трябвало да бъде завършено през 2015 г. Впоследствие срокът за въвеждане в експлоатация на първия етап е удължен до края на 2021 г., който също не е спазен. Съгласуван е нов график за завършване на строителството - до 30 април 2024 г., като фактическото изпълнение на основните строителни дейности да е завършено в рамките на този срок.

На 3 април 2026 г. председателят на Агенцията за ядрено регулиране издава разрешение за въвеждане в експлоатация на първия етап от Националното хранилище за радиоактивни отпадъци, управлявано от ДПРАО.

Изграждането се финансира от Международния фонд „Козлодуй" и в размер на 71 820 000 евро.

Ниско- и средноактивните отпадъци ще бъдат погребвани на 12 метра в земята в специални стоманобетонни 19 000 контейнери, които ще бъдат под петстепенна инженерна защита. Предвижда се хранилището да бъде запълнено за 60 години, а срокът на институционален контрол е 300 години.