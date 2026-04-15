Китайски хечбек с пробег 430 км с дизайн от Милано и произвеждан в Австрия

Китайският автомобилен гигант GAC представи електрическия автомобил Aion UT с пробег от 430 км, специално създаден за Европа. Дизайнът на колата е разработен в Милано, а сглобяването се извършва в завода на Magna в Австрия където все още се прави и G-класата на Mercedes.

Aion UT е дълъг 4,27 метра и има междуосие от 2,75 метра. По отношение на размера UT е сравним с Volkswagen ID3.

GAC Aion UT

Автомобилът разполага с батерия с капацитет 60 kWh (нето), захранваща електрически двигател с мощност 204 к.с. и 210 Nm. Бързо зареждане е възможно при 87 kW. Хечбекът ускорява от място до 100 км/ч за 7,3 секунди и има максимална скорост от 160 км/ч. Багажното отделение побира 440 литра, а със сгънати задни седалки Aion UT поглъща 1600 литра. Стандартно се предлага със 17-инчови алуминиеви джанти и се предлага в две нива на оборудване: Premium и Luxury.

Марката обяви начална международна цена от 27 990 евро. Първоначално ще бъде пуснат на пазара във Финландия, Гърция, Полша и Португалия.