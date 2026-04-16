Защо китайските коли са по-евтини от европейските

Не е само заради работната ръка и държавните субсидии, а и в резултат на бързото разработване на нови модели

Доскоро се смяташе, че основното оръжие на Пекин в автомобилния бизнес е евтината работна ръка, но нов мащабен доклад на престижната анализаторска фирма Roland Berger разкрива далеч по-сложна и технологична картина.

Китайските производители успяват да пуснат автомобили с цени, които са между 20 и 30 процента по-ниски от тези на западните им конкуренти. Това обаче не се крие само в ниските заплати или държавните субсидии, както често се твърдеше досега.

Докладът подчертава, че основната заслуга е заради изключително краткото време за разработването на нови модели. Китайските компании демонстрират почти немислима за европейските стандарти гъвкавост. Средно

на един производител в Европа му отнема цели 49 месеца,

за да извърви пътя от дизайна на компютрите до серийното производство на нов модел. През тези средно две години част от технологиите морално остаряват още преди премиерата на новата кола.

Китайските фирми постигат същия резултат за едва 33 месеца. Тази преднина от близо година и половина не само спестява огромни ресурси, но и позволява на източните марки да реагират мигновено на променящите се вкусове на потребителите и новите технологии.

Тайната на тази ефективност е в коренно различния подход към жизнения цикъл на продукта. Вместо тромави йерархични структури в Китай се залага на високо стандартизирани производствени процеси и мащабна интеграция на местни подизпълнители. Използването на огромен брой компоненти, произведени в непосредствена близост, намалява логистичните разходи и риска от прекъсване на веригите за доставки.

BYD строи най-големия автомобилен завод в света.

Цифровата трансформация в китайските заводи е достигнала нива, които граничат с научната фантастика. Докладът на Roland Berger разкрива, че цели

80 процента от всички тестове и изпитания при китайските производители се провеждат чрез виртуални симулации

Вместо да губят месеци в изграждането на физически прототипи и провеждането на реални краш тестове или аеродинамични изпитания на всеки етап, инженерите използват мощни цифрови инструменти.

Тези дигитални двойници на автомобилите позволяват светкавични корекции в дизайна и функционалността, като гарантират, че когато първият реален автомобил слиза от конвейера, той вече е бил “каран” милиони километри, макар и виртуално.

Тази комбинация между скорост, софтуерна доминация и оптимизирана локална индустрия създава икономически предимства, които европейските концерни трудно могат да компенсират.

Европейците също намаляват времето

Европейските автомобилни гиганти вече предприемат драстични мерки, за да оцелеят в новата икономическа реалност. Основната цел е радикално съкращаване на времето за разработка на нови модели, за да се отговори на светкавичното темпо на китайските производители.

Volkswagen вече обяви мащабен план, с който възнамерява да свали времето за създаване на нов автомобил от досегашните 50 месеца на едва 36.

Стратегията на компанията от Волфсбург предвижда намаляване на физическите тестови прототипи наполовина, като те бъдат заменени от прецизни цифрови симулации. Този технологичен скок

се очаква да спести над 1 милиард евро до 2028 г.,

а първият реален резултат от новия подход ще бъде достъпният електрически модел ID.2. Не по-малко амбициозни са и плановете на френската група Renault. За да постигнат това, французите създадоха Advanced China Development Center, чиято единствена задача е да черпи опит директно от източника на високата ефективност - китайската екосистема и нейните подизпълнители.

Volkswagen ID.2all Concept - прототип на бъдещия най-евтин електрически автомобил на компанията.

В същата посока гледа и мултинационалният гигант Stellantis, под чиято шапка са марки като Peugeot, Fiat и Opel. Концернът внедрява революционната облачна платформа Virtual Engineering Workbench, която позволява на инженерните екипи в различни краища на света да работят в денонощен цикъл. Чрез масово използване на “дигитални двойници” и изкуствен интелект за симулации Stellantis цели да намали производствените си разходи с цели 40 процента до края на десетилетието.