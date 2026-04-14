Цената на дизела у нас намаля до 1,77 евро за литър

Средната цена на дизеловото гориво на дребно в България намалява с 0,01 евро на дневна база до 1,77 евро за литър към 13 април тази година, сочат данните на Националната агенция за приходите (НАП). В същото време средната цена на бензин A95, продаванa на крайните потребители, запазва нивото си от 1,48 евро за литър.

НАП определят средните цени на горивата на дребно у нас на база информацията от получените през денонощието или месеца фискални бонове, издадени при продажбите на горива на крайните потребители. Определянето на средната цена е във връзка с Програмата за компенсиране на физически лица за увеличените цени на горива след избухване на конфликта в близкия изток, приета от служебния кабинет. Според реда и условията на програмата, която е със срок на действие до 30 юни тази година, физическите лица получават компенсация заради поскъпването на горивата в размер на 20 евро на месец, когато цена на дребно на бензин А95 или на газьол (дизелово гориво) достигне и надвиши 1,60 евро на литър за период от три последователни дни. Графика: НАП

Компенсацията ще се предостави и за месеца, през който приключва тридневният период, като освен това е предвидено компенсация се предоставя и за всеки следващ месец, през който средната цена на дребно е равна или над посочената стойност.

Право на компенсация имат всички физически лица, получили средномесечен брутен доход, по-малък или равен на 652,41 евро за 2025 г. или два пъти размера на линията на бедност за 2025 г. (638 лева). Право имат и лицата със средномесечен брутен доход за 2024 г., по-малък или равен на 537,88 евро, или два пъти размера на линията на бедност за 2024 г. (526 лева)

Условие за получаването на компенсация е лицето да притежава моторно превозно средство на свое име, или да ползва автомобил по договор за лизинг. Автомобилът, за който се предоставя компенсацията, трябва да има валидна застраховка "Гражданска отговорност“. Компенсацията се изплаща само за един автомобил. В случай че автомобилът е собственост на две или повече лица, помощта се ползва само от единия съсобственик. Компенсации за електрически автомобили не се изплащат.

Кабинетът активира мярката в подкрепа на най-нуждаещите се физически лица в края на месец март тази година.