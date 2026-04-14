Шефът на "Росатом": Само 20 от персонала ни остава...

МВФ: Очаква се леко ускоряване на инфлацията в България

МВФ: Очаква се леко ускоряване на инфлацията в България СНИМКА: Pixabay

Ускоряване на инфлацията в България до 3,8 на сто през 2026 г. след 3,5 на сто през 2025 г. и последващо леко забавяне до 3,7 на сто през 2027 г. показва най-новия доклад „Перспективи за световната икономика" (World Economic Outlook) на Международният валутен фонд (МВФ), публикуван днес. 

МВФ понижи прогнозата си за икономическия растеж на България през 2026 г. до 2,8 на сто при 3,1 на сто, заложени в оценките от октомври 2025 г.

Същевременно оценката за икономическия растеж през 2025 г. е ревизирана леко нагоре – до 3,1 на сто при 3 на сто в предходната прогноза. За 2027 г. се очаква допълнително забавяне на растежа до 2,5 на сто.

Въпреки понижението прогнозираният темп на растеж на България остава над средното равнище за еврозоната, където се очаква икономиката да нарасне с 1,4 на сто през 2026 г. и с 1,6 на сто през 2027 г.

Корекциите в прогнозите за България съответстват на общата тенденция в оценките на МВФ на фона на продължаващото геополитическо напрежение и икономическите ефекти от конфликта в Близкия изток.

По отношение на външния сектор се очаква дефицит по текущата сметка от 4 на сто от брутния вътрешен продукт през 2026 г. и 3,2 на сто през 2027 г., след отчетени минус 5,9 на сто през 2025 г.

Прогнозата е пазарът на труда да остане стабилен, като се очаква растеж от 3,4 на сто през 2026 г. и 3,3 на сто през 2027 г. след 3,6 на сто през 2025 г. 

