ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Времето София 15° / 14°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/biznes/article/22661093 www.24chasa.bg

Шефът на "Росатом": Само 20 наши служители остават в АЕЦ "Бушер" в Иран

2004
Алексей Лихачов КАДЪР: Екс/@harriton777

Ръководителят на "Росатом" Алексей Лихачов заяви днес, че в иранската АЕЦ "Бушер" са останали само 20 от служителите на руската държавна ядрена компания - ден след като компанията съобщи, че е започнала последния етап от евакуацията, предаде Ройтерс.

"Росатом", която изгражда два нови блока в иранската атомна електроцентрала, е изтеглила стотици служители, откакто САЩ и Израел започнаха военни действия срещу Иран на 28 февруари.

Лихачов заяви, че "Росатом" трябва да бъде "колкото се може по-подготвена" за възобновяване на строителството на втория и третия блок, когато това стане възможно, и подчерта, че то остава приоритет.

Очаква се тази вечер последната група от 108 евакуирани служители да влезе в Армения от Иран, съобщи той.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

MILA.BG

Последно от

