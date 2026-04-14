САЩ удължиха лиценза за работа на „Лукойл" в България до края на октомври 2026 г.

"Лукойл Нефтохим Бургас" ще може да продължи работата си след удължаването на лиценза от САЩ.

Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ издаде нов генерален лиценз, който позволява продължаването на работата на компаниите на "Лукойл" в България. 

Разрешават се всички трансакции, които бяха забранени с налагането на санкциите срещу "Лукойл" и "Роснефт". Новата разрешително важи до 29 октомври 2026 г. и включва "Лукойл Нефтохим Бургас", "Лукойл България" ЕООД, "Лукойл авиейшън България"  и "Лукойл България бункер".

Новият лицензът заменя изцяло предходния от 14 ноември 2025 г.. Важно уточнение от страна на щатските власти е, че това изключение не разрешава трансакции с други блокирани лица или филиали на „Лукойл", които не са изрично упоменати в документа.

Този ход на САЩ идва в синхрон с действията на Великобритания, която също по-рано удължи аналогичния лиценз за работа на компанията. Тези координирани действия на западните партньори целят да предотвратят сътресения на горивния пазар в региона и да гарантират нормалното функциониране на критичната инфраструктура в България.

Удължаването на лицензите дава предвидимост за доставките на горива и работата на рафинерията в Бургас за следващите шест месеца, докато страната продължава процеса по пълна диверсификация на енергийните си източници.

