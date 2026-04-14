Гюров: Решението за "Лукойл" е добра новина, сега специалният управител да осигури доставките (Видео)

Току-що получихме много добра новина след разговора в петък с американския държавен секретар Марко Рубио. България получи удължаване на дерогацията за "Лукойл" с още 6 месеца. Това гласи лиценз, издаден от Службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на САЩ, OFAC. Това каза премиерът Андрей Гюров в клип във фейсбук.

Той обясни, че решението за дерогацията е изпреварващо с две седмици крайния срок, който България имаше - 29 април.

"Това значи, че ще можем да оперираме нормално и сега ролята на специалният управител е да осигури доставките, така че рафинерията да работи на пълен капацитет и да няма недостиг на горивата по бензиностанциите", каза още той.