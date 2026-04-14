До 100% надценка от оранжерията до магазина, рекорд при картофите (Обзор, графика)

3 евро разлика между етикета в София и Перник. А брашното, краставиците, прясното мляко и закуската у нас са по-скъпи от Германия, Франция и Испания

Цената на плодовете от оранжерията до щанда в магазина вече стига и до 100% разлика. Рекордът през април са картофите с надценка от 99,6%. Впечатляват и разлики от 64,5% за килограм ябълки, 67,5% за бял боб,

61% за килограм български ориз

Малката потребителска кошница вече е 61,05 евро, като поскъпва с 2% спрямо март, показва проучването на КНСБ. С 3 евро пък са скочили цените от декември.

С всички тези данни ние искаме да предизвикаме контролните органи - КЗП, НАП, за проверка защо са тези надценки и къде е икономическата обосновка, обяви президентът на синдиката Пламен Димитров.

Спрямо юни най-много са поскъпнали краставиците

- 73,7%, доматите - 47,4%, пилето – 13,9%.

Литър бензин А-95 за десет месеца е поскъпнал с 16,6%.

Млечните крави, овце и кози намаляват през последните пет години, и то чувствително. Това се отразява на общия брой стопанства (за млечни крави са намалели с 66%, за овце майки - с 65%, за кози - със 70%) и на производството на сирена и преработено мляко.

Спадът при производството на краве сирене е 10%, на сирене от овче мляко - с 31%, и от биволско и смесено - с 67%. Разликата между цената на млякото от местния производител до щанда обаче е 4,5 пъти - това е поредното основание да искаме да се изсветли цялата верига на доставка, защото

явно разликата не отива в производителя, той свива производството си. А потреблението не е намаляло, то е заместено с внос, обясни главният икономист на КНСБ Любослав Костов.

Освен това има и сериозни регионални различия. Килограм сирене се продава с 3 евро разлика в София и Перник, въпреки че разстоянието не е голямо. 11,56 евро струва в столицата, 8,54 в Перник, даде пример Пламен Димитров.

1 кг пиле в Добрич струва 5,46 евро, а във Варна 4,01 евро.

Свински бут във Видин се продава за 7,13 евро, а във Враца за 5,39

при средна цена в страната за килограм 6,50 евро. 10 яйца в Благоевград са 3,15 евро, а в Пловдив - 2,60.

Брашното, краставиците, прясното мляко, оризът и закуската са по скъпи у нас, отколкото в Испания, Франция, Германия, Нидерландия, Румъния, Хърватия. Както и досега, българите могат най-малко пъти да си купят стоките от малката потребителска кошница с минималната заплата - само 10 пъти. В Германия стойността на кошницата е по-ниска - 60,14 евро, и там могат да си я купят 39 пъти с минимален доход.

Най-скъпа е кошницата във Франция - 83,91 евро, но там минималната заплата стига основните стоки да се купят 21,7 пъти

КНСБ предлага 10% таван на надценките на горивата на едро и 20% на дребно. Това няма да свали цените веднага, но може да има възпираща роля при по-сериозно увеличение, каза Димитров. И беше категоричен, че мерките на държавата за автобусните превозвачи са закъснели.

При билетите за автобус за междуселищен транспорт за над 100 км в началото на месеца вече има над 15% ръст.