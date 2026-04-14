Бензин и дизел качиха цените само за месец с 0,9% (Обзор, графика)

През март инфлацията у нас рязко скочи, като годишната достигна 4,1% в сравнение с 3,3% за февруари. Месечното нарастване на цените е 0,9%, колкото беше в навечерието на приемането ни в еврозоната, показват данните на НСИ, публикувани във вторник. Те се различават с два процентни пункта в сравнение с експресните, които изкараха годишното поскъпване 3,9%.

Такава разлика се случва за първи път, откакто от началото на тази година статистиката разпространява експресни данни за инфлацията веднага щом месецът приключи. Причината за тази корекция е, че не всички поскъпвания на горивата са били отразени в експресните данни.

Цените на бензина и дизела

са първопричината и за засилването на инфлацията изобщо

Първите удари на САЩ и Израел по Иран бяха в края на февруари, но петролният пазар реагира малко по-късно. В резултат само през март масовият бензин у нас е поскъпнал с 9,9%, а дизеловото гориво - с 16,9%.

Така транспортните разходи през миналия месец са се увеличили със 7,2%, което е много повече от годишното им поскъпване за 2025 г. и е близко до случилото се в началото на 2022 г. Тогава веднага след нападението на Русия над Украйна шокът с горивата беше дори малко по-слаб и поскъпването им не се случи толкова рязко.

Горивата са в състояние дългосрочно да влияят на всички останали цени, но засега това все още не се случва, показват данните. В топ 10 на стоките и услугите, които са поскъпнали най-много (виж инфографиката), има няколко хранителни продукта, но скокът на техните цени се дължи по-скоро на сезонни причини, отколкото на прякото влияние на транспортните разходи.

Хранителните стоки, които заемат по-голямата част от потребителската кошница на НСИ, през март

показват годишно поскъпване от 3,7%,

докато през февруари то беше 3,9%. Отделни продукти, като например яйца, плодове, кафе, какао и шоколадови изделия, показват и по-голямо увеличение на цените.

При заведенията за обществено хранене обаче годишното поскъпване съвсем не е малко през март - 10,2%. А целият раздел “Развлечения, спорт, култура” показва годишно увеличение на цените с 16,8%.