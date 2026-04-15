Кристалина Георгиева: Световна икономическа криза, ако войната продължи до лятото

Все още е възможно световната икономика да се възстанови бързо от шока, причинен от войната в Близкия изток, ако конфликтът приключи през следващите седмици. Ако обаче продължи до лятото, ситуацията ще се влоши. Това заяви днес управляващият директор на Международния валутен фонд (МВФ) Кристалина Георгиева на събитие в кулоарите на пролетните срещи на МВФ и Световната банка във Вашингтон.

Тя призова страните да не трупат собствени петролни резерви и да избягват да блокират износа на петролни продукти.

"Не вредете. Не влошавайте шока в предлагането", призова тя, отбелязвайки, че мащабното освобождаване на петролни продукти, договорено от Международната агенция за енергията (МАЕ) не е оказало желания ефект, тъй като няколко страни са се възползвали, за да увеличат собствените си резерви.

МВФ, Световната банка и МАЕ планират да провеждат срещи на всеки две седмици, за да обсъждат нарушенията на световния енергиен пазар и да следят развитието на ситуацията, посочи тя.

По думите й около 20 процента от петрола и газа все още липсват от световната икономика.