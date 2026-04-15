Мартин Владимиров: Кабинетът да въведе мерки за ограничаване потреблението на горива

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

"Цената на горивата не е достигнала своя пик според мен", каза енергийният експерт Мартин Владимиров от Центъра за изследване на демокрацията пред БНТ.

По думите му България все още е на дъното на цените на горивата и догонва средните равнища в Европейския съюз.

"От тази гледна точка е добре да въведем предварителни мерки за ограничаване на потреблението на горива", каза още той.

Според Петър Ганев от Института за пазарна икономика по всичко личи, че това ще продължи дълго.

"Това, че пазарът следва едно или друго изказване на Тръмп, не означава, че има пълно успокояване. Според мен по отношение на дизела хората потребяват по-внимателно. Очевидно има координация в ЕС по отношение на мерките, които да се взимат", обясни той.

Владимиров заяви, че се водят преговори с инвеститор, който да закупи "Лукойл".

"Държавата да влиза в дружества, да се меси на пазара, това едва ли е решение на фона на това, че отиваме на избори", каза Ганев.

Според Владимиров таван на цените ще доведе до недостиг на горива.