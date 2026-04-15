Любослав Костов, КНСБ: Поскъпването на най-нужните стоки може да стигне 15%

При средна инфлация от 4% поскъпват стоки от първа необходимост, заяви Любослав Костов, главен икономист на КНСБ, пред Би Ти Ви. Малката кошница е поскъпнала с 7,5%, ако това продължи до края на годината, поскъпването ще стигне 15%, добави той. Нека политиците да кажат за това преди изборите, защото засяга 60-70% от българите.

У нас сякаш работим повече, за да купуваме по-малко, коментира синдикалистът. Според него има огромни надценки на основни хранителни стоки между едро и дребно, но е вярно също, че търговците вдигнаха цените още преди да влезем в еврото. Всички виждаме, че храните поскъпват и все по-трудно пълним кошниците, коментира Костов..

Местният бизнес се свива и от борсата до щанда цените скачат от 30 до 100%. Ето това трябва да ги изсветли Комисията за защита на конкуренцията, заяви Костов. КНСБ предложи 12 мерки.

Бизнесът не трябва да се плаши, а търговците. Но държавата е мълчалив съучастник в слободията на пазара, смята синдикалистът.

Фризьорските услуги поскъпват над 10% в големите градове, вдигат се също цените на паркингите, такситата.

Мястото на мерките е в Националния съвет за тристранно сътрудничество, заяви Костов.

Хората няма как да спрат да купуват, след като две трети от потреблението у нас се формира от жизнено необходими стоки. За жалост все по-малко се спестява. Колкото и да поскъпне олиото, българинът ще го купува, за хляба е същото. Когато има 3-4 големи играча, които са решили, че ще продават на тези цени, другите, по-малките, се съобразяват с това, категоричен е синдикалистът.

На въпрос защо е задушено българското производство, Костов заяви, че е най-добре разговорът да започне от завишаването на надценките по пътя от производителя до пазара.

Добре е да не се вдигат цените на билетите за градския и междуселищния транспорт - вече са с 15% нагоре, препоръча Костов.