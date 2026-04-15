13% от електричеството в Европа за последното денонощие е от вятърна енергия

Делът на електроенергията от вятърни централи в Европа през изминалите 24 часа е 12,8 на сто, сочат данни от днешния бюлетин на платформата WindEurope Power Numbers.

Вятърни турбини, разположени на сушата, са произвели 11,7 процента от общото количество електроенергия (876 гигаватчаса), а на морските вятърни паркове се падат 1,1 процента (83 гигаватчаса) от нея.

Страните в Европа с най-голям дял на вятърната енергия в общия електроенергиен микс през последното денонощие са Литва (60 процента), Ирландия (43 на сто) и Дания (37,5 процента). В България делът е 1,5 процента.

Най-значителни количества електроенергия от вятър са произведени в Испания (181,9 гигаватчаса), Германия (147,6 гигаватчаса) и Швеция (124,7 гигаватчаса), сочи още справката. В България са произведени 1,6 гигаватчаса, пише БТА.