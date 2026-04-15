369 проекта от цялата страна участват в четвъртото издание на конкурса на програмата „Фантастико до теб“. Тази година тя ще подкрепи проекти, свързани с екологията, културата, образованието и спорта, с общо 260 000 евро.

Най-много са кандидатурите в област „Образование и култура“ – 282. Проектите в област „Спорт“ са 57, а в „Околна среда“ – 30.

„Огромният интерес към програмата показва общия ни стремеж към реализиране на смели идеи и устойчиви каузи, които променят обществената среда и допринасят за по-качествен и пълноценен живот в местните общности. Големият брой кандидатури е пример за силна гражданска енергия. Благодарим на всички, които се включиха в конкурса и им пожелаваме успех“, заяви Владимир Николов, оперативен президент на „Фантастико груп“ и член на журито, което ще оценява проектите.

В конкурса тази година участват кандидатури на граждански организации, образователни и културни институции, спортни и екологични организации, както и индивидуални проекти от близо 100 населени места в България. Част от предложенията идват от София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Благоевград, Велико Търново, Сандански, Габрово, Плевен, Гоце Делчев, Ловеч, Смолян, Русе, Враца, Самоков, Перник, Хасково, Луковит и др. Проектни предложения са подадени и от по-малки населени места –с. Белчин, с. Бистрица, с. Буховци, с. Коиловци, с. Равда, с. Куртово Конаре, с. Лозен, с. Динката, Маджарово, с. Световрачене, с. Хотница, с. Старо Стефаново, с. Свежен, с. Мрамор, с. Междени, с.Неделево, с. Отец Паисиево, с. Липница,с. Макариополско, с. Маринка, с. Пепелина и др.

Част от проектите са с амбицията да бъдат реализирани в Германия, Италия, Словакия, Белгия, Египет и др.

Предстои всяка от номинациите да бъде разгледана от комисия, съставена от експерти от „Фантастико груп“. От 29 април към членовете на Управителния съвет на програмата в журито ще се присъединят сноубордистът Тервел Замфиров, създателят на „Гората.бг“ Никола Рахнев, примабалерината Марта Петкова, Мария Янкова от екипа на УНИЦЕФ България и Теодора Бакърджиева от Български дарителски форум. На 20 и 21 май част от кандидатите ще бъдат поканени на събеседване, след което ще станат ясни финалистите. Одобрените проекти ще получат финансиране до 13 000 евро, а победителите в конкурса ще бъдат обявени на 5 юни на тържествена церемония.

От създаването на конкурса на програмата „Фантастико до теб“ през 2023 г. до момента за финансиране са кандидатствали общо 1336 проекта от цялата страна. 64 са получили финансова подкрепа в размер на близо 600 000 евро. Повече информация за програмата можете да откриете на сайта: https://doteb.fantastico.bg.