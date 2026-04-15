НОИ: Средният осигурителен доход за февруари е 1005,28 евро, леко спада

НОИ Снимка: Георги Кюрпанов-Генк

Размерът на средния осигурителен доход за февруари е 1005,28 евро, съобщиха от Националния осигурителен институт. Размерът на средномесечния осигурителен доход за страната за периода от 1 март 2025 г. до 28 февруари 2026 г. е 967,45 евро.

Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите пенсии през март 2026 г. съгласно Кодекса за социално осигуряване.

Размерът на средния осигурителен доход за страната за януари 2026 г. беше 1006,70 евро.

Четете още

Още от Икономика

България днес

Водещи новини

Попитай лидера: Отговаря Божидар Божанов