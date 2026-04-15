Несигурността сред компаниите в Германия се е увеличава заради войната с Иран

Несигурността сред компаниите в Германия се е увеличила значително през последните седмици на фона на войната с Иран, показват данните от най-новото бизнес проучване на мюнхенския институт "Ифо", получени на редакционната поща на БТА.

През март 78,6 на сто от компаниите посочват, че им е трудно или сравнително трудно да оценят бъдещото развитие на бизнеса си спрямо 75,4 на сто през февруари. Това изкачва показателя за икономическа несигурност до най-високото му равнище от февруари 2024 година.

„Войната с Иран осезаемо увеличи несигурността в германската икономика. За много компании въздействието върху собствения им бизнес в момента е трудно предвидимо", заяви ръководителят на проучванията в института Клаус Волрабе.

Несигурността е най-силно изразена в промишлеността, където делът на засегнатите компании достига 87,7 на сто. От октомври 2021 година този показател остава устойчиво над 80 на сто, което отразява продължаващите структурни предизвикателства пред сектора.

Особено висока е несигурността в енергоемките отрасли — около 95 на сто в химическата индустрия и 93,9 на сто при производителите на каучукови и пластмасови изделия.

В сектора на услугите също се отчита значително увеличение — делът на компаниите с трудности при планирането нараства от 66,6 на сто през февруари до 72 на сто през март. Най-силно засегнати са транспортът и логистиката, където 88,1 на сто от фирмите съобщават за затруднения спрямо 82,7 на сто месец по-рано.

Несигурността в търговията остава висока — 84,4 на сто спрямо 84,1 на сто през февруари, а в строителството се повишава до 73,4 на сто от 71,9 на сто месец по-рано.

„Компаниите са изправени пред редица рискове — от нарастващите енергийни цени до възможни прекъсвания във веригите за доставки. Колкото по-дълго продължава несигурността, толкова по-силен ще бъде натискът върху инвестициите и растежа", посочи Волрабе.

Показателят за несигурност се изчислява в рамките на месечното фирмено проучване на института „Ифо", като компаниите оценяват доколко лесно могат да прогнозират бъдещото развитие на бизнеса си. Делът на отговорите „трудно" и „сравнително трудно" се използва като измерител на възприетата несигурност.