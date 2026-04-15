Китайци твърдят, че имат хибрид, който консумира по-малко гориво от Prius

Китайският гигант Geely твърди, че новата им хибридна технология превъзхожда не само Toyota, но и всички останали японски производители.

Новият хибрид на Geely постигна среден разход от само 2,22 л/100 км по време на контролирани тестове на китайския остров Хайнан. Говорителят на компанията Виктор Йънг заяви, че тази технология "напълно ще надмине японските хибриди".

Това е резултат, надминаващ този на Toyota Prius, която през 2024 г. постигна разход от 2,53 л/100 км при пътуване от над 4500 километра от Лос Анджелис до Ню Йорк.

В центъра на новата система е двигател с вътрешно горене, който постига топлинна ефективност от невероятните 48,41 процента. Това го нарежда сред най-ефективните двигатели, произвеждани някога.

Новото поколение хибридната система i-HEV Intelligent Energy ще бъде инсталирана първо в седана Geely Emgrand. Системата комбинира бензинов двигател с електрически мотор с мощност 308 к.с.

Двигателят ще се предлага в няколко версии, включително 1,5-литрова версия, 1,5-литров турбобензинов двигател и 2,0-литров турбобензинов двигател, като Geely е насочен към широк кръг от клиенти и пазари.

Една от ключовите иновации е методът за управление на енергията. Geely заявява, че техният хибрид използва централизирана система, един вид "мозък" на автомобила.

Управлението на енергията е допълнително оптимизирано от изкуствен интелект, което постига максимална ефективност при различни условия на шофиране.

Освен в модела Emgrand, същата система ще бъде инсталирана и в моделите Preface, Monjaro и Starray.