България трябва да бъде монархия

Volvo ще продава китайските Lynk & Co в Европа

Георги Луканов

Lynk & Co 02 се задвижва от електрически мотор, монтиран на задната ос. Снимка: Lynk & Co

Volvo става официален вносител и сервизен партньор, превръщайки китайската марка Lynk & Co от експериментален стартъп в пълноправен играч на европейския автомобилен пазар. Volvo ще се занимава както с продажбите, така и с сервиза на моделите на Lynk & Co на Стария континент.

В България интересите на Volvo се представляват от "Мото-Пфое". С новата стратегия се очаква те да поемат официалните продажби и сервиз на Lynk & Co, интегрирайки марката в съществуващата си инфраструктура. Най-вероятно сегашните дилъри на марката също ще останат на пазара.

Собствениците на Lynk & Co вече ще могат да обслужват автомобилите си във всички оторизирани сервизи на Volvo, което решава един от най-големите проблеми на марката досега - сервизната база.

Lynk & Co ще се позиционира като по-достъпната, младежка и технологична алтернатива в портфолиото на Volvo, без да се конкурира директно с премиум моделите на шведите.

Досега китайската марка разчиташе на класически месечен абонамент, но сега акцентът се измества към класическа покупка и лизинг, за да се увеличи обемът на продажбите и да се привлекат корпоративни клиенти.

Още от TREND auto

Последно от

MILA.BG

Последно от

България днес

Водещи новини

Попитай лидера: Отговаря Крум Зарков