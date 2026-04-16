Renault съкращава всеки пети инженер до 2 години

В опит да оцелее под нарастващия натиск на китайските производители, Renault Group обяви мащабен план за преструктуриране. Компанията планира да съкрати до 20% от инженерните си работни места в световен мащаб през следващите две години. Новината беше потвърдена от говорител на компанията пред агенция Bloomberg.

В момента за френската група работят над 11 000 инженери. Въпреки сериозния мащаб на съкращенията, които могат да засегнат над 2200 специалисти, от Renault подчертават, че няма да се прибягва до принудителни уволнения.

Renault заяви, че компанията иска да намали разходите за електрическите си автомобили с 10 до 30 процента. Това ще се постигне до голяма степен чрез намаляване на разходите за разработка.

За разработването на електрическото си Twingo под 20 000 евро компанията е използвала китайски компоненти, а научноизследователската и развойна дейност е в Шанхай.

Според компанията обаче разработването на нови технологии и ключова дизайнерска работа продължават да се извършват във Франция.