Цената на природния газ на хъба TTF се понижи с 1,4 на сто, на "Газов хъб Балкан" с близо 6 процента

Цените на майските фючърси на природния газ на хъба TTF в Нидерландия са 42,760 евро мегаватчас. Това показват данните от международната борса ICE към 10:55 часа българско време. Днешната търговия започна от равнище 42,600 евро за мегаватчас, докато вчера борсата затвори при стойности от 43,365 евро за мегаватчас. Това означава, че природният газ към този момент е поевтинял с 1,4 на сто за мегаватчас в сравнение с вчера.

В България цената на природния газ на платформата на "Газов хъб Балкан" в сегмента "ден напред" с ден за доставка за днес, 15 април, е 46,09 евро за мегаватчас или с 5,51 по-ниска в сравнение с вчера, пише БТА. В сегмента "в рамките на деня" борсата вчера е затвори при 48,78 евро за мегаватчас. Референтната цена в този сегмент за днес е 46,09 евро за мегаватчас.