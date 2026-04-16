Адвокатска кантора New Balkans Law Office обявява продажба на публичен търг с явно наддаване на Урегулиран поземлен имот и Жилищна сграда в гр. Банкя.
Дата на провеждане на търга:
- 11.05.2026 г. от 13:00 часа
Място на провеждане на търгa:
- ул. „Кърниградска“ № 19, ет. 1, гр. София, община Столична, област София
Общата начална цена е 700 000 евро (в цената е включено частично ДДС).
Информация за контакт:
- Имейл: [email protected]
- Телефон: +359 2 996 3868
Форма за участие в търга: https://form.typeform.com/to/lPL6yofE