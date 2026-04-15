Инфлацията в Полша достига най-високо ниво от осем месеца през март

Растежът на потребителските цени в Полша се ускори през март, достигайки най-високо ниво за последните осем месеца на фона на по-високите разходи за горива. Това съобщи днес ДПА, цитирайки най-новите данни на полската статистическа служба.

Индексът на потребителските цени в Полша се е повишил с 3 на сто на годишна база през март след увеличение от 2,1 на сто през февруари.

Данните са в съответствие с предварителните официални оценки, публикувани на 31 март.

Така инфлацията в Полша отбелязва най-високо равнище от юли 2025 г., когато цените на дребно нараснаха с 3,1 на сто на годишна база.

Жилищните разходи и комуналните услуги са поскъпнали с 4,3 на сто в сравнение със същия месец на миналата година, докато цените на транспорта са наддали с 3,1 на сто.

Цените на храните и безалкохолните напитки са се повишили с 2,1 на сто през март, докато цените на облеклото и обувките са спаднали с 3,2 на сто.

На месечна база потребителските цени в страната са били с 1,1 на сто нагоре през март, след като през предходния месец отбелязаха ръст с 0,3 на сто.