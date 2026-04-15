Рекорден брой милионери – 165 000, сменят местожителство тази година

4-стаен апартамент в Монако продаден за 65 млн. евро, у нас най-скъпата сделка е за 7 млн. евро

Рекорден брой милионери – 165 000, се очаква да сменят местожителството си през тази година и това ще раздвижи изключително много пазара на луксозни жилищни имоти. Това се посочва в анализ на най-голямата агенция за луксозни имоти у нас „Юник Естейт-Кристис Интернешънъл", каза при представянето на анализа управляващият партньор на компанията Весела Илиева.

Тази рекордна миграция на богатство се очаква с интерес от имотните агенции, защото означава оживление на имотния пазар. Още повече че при сегашната ситуация в света заможните хора търсят физическа сигурност, политическа стабилност, дистанция от конфликти, правна защита на активите и качествено здравеопазване и образование за децата им, посочи Илиева. Това е нова тенденция – доскоро движещият мотив за подобна смяна на местожителството е било избягването на такси и данъци. Освен това нов тренд е придобиването наведнъж на няколко имота на различни дестинации за едно семейство, което се прави с цел преместването да стане бързо ако се наложи, каза Илиева. Този 4-стаен дизайнерски апартамент в Монако е продаден миналата година за рекордните 65 млн. евро.

Всичко това дава изключителен шанс за европейския пазар на жилища, а покрай това и на България. Държавите и регионите, които печелят от новата ситуация, са Сингапур, САЩ, Индонезия, а в Европа – Франция, Италия, Швейцария, Монако и др. За първи път в глобалния анализ на „Кристис" за 2025 г. се споменава и България като потенциален пазар за луксозни жилища.

Рекордът за най-скъп продаден имот в рамките на „Кристис", която обединява агенции в над 50 държави, принадлежи на 4-стаен апартамент в Монако, проектиран от известния италиански архитект Рензо Пиано. Той е бил продаден за 65 млн. евро, отбелязвайки ценови връх от 150 000 евро за квадратен метър. Сред най-значимите сделки попада и имение в Сен Тропе, реализирано за 22 млн. евро.

В България рекордната сделка за миналата година е на стойност 7 млн. евро, платени от българин за резиденция в полите на Витоша. Имение в Сен Тропе, продадено за 22 млн. евро.

Весела Илиева посочи също, че страната ни има редица предимства на този пазар, най-вече с това, че у нас няма данък върху наследството и данък богатство. Нито има по подобие на Германия законово установен таван на наемите, което прави неефективна печалбата от имот, в който не се живее.

Независимо от ситуацията в Дубай никой там не разпродава придобитите имоти. „Инвеститорите в момента подобряват финансовите условия за придобиване на имоти, примерно ако преди искаха 30% първоначална вноска, сега искат 10% и освен това опрощават таксата за поддръжка за първите 3 години. Но в никакъв случай не може да се каже, че разпродават построеното", каза Илиева.