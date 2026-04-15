Министерството на финансите пусна единен портал с ресурси по финансова грамотност

Министерството на финансите (МФ) стартира единен портал с образователни и информационни ресурси в областта на финансовата грамотност, съобщават от министерството.

Платформата е посветена на подобряване на финансовите знания и повишаването на финансовата грамотност. Тя предлага практически съвети и полезни инструменти, като е създадена в две езикови версии - българска и английска, информират от МФ.

Съдържанието и материалите включват образователни и информационни статии, разделени в две секции - „Житейски събития“ и „Искам да науча за“. Включени са още и полезни инструменти (образователни видеа, тестове, базисни калкулатори, игра), често задавани въпроси и терминологичен речник. Секция „Събития“ е предназначена за публикуване на предстоящи събития в областта на финансовата грамотност у нас. От МФ посочват, че материалите са полезни и практични и са съобразени с различните потребностите и нива на подготовка на потребителите.

Първоначалните материали са изготвени в рамките на проект за техническа помощ по Инструмента за техническа подкрепа на Европейската комисия „Укрепване на капацитета за прилагане на Националната стратегия за финансова грамотност“.

Порталът за финансова грамотност дава възможност за актуализиране и обогатяване на съдържанието с допълнителни образователни и информационни ресурси и материали, предоставяни от представители на институции и организации, членове на Междуведомствената работна група по финансова грамотност, сформирана към министъра на финансите.

Финансовата грамотност и управлението на личните финанси все повече се признават като важно индивидуално умение в живота на хората. Необходимостта от повишаването ѝ се налага от редица фактори като бързото развитие на финансовия сектор, предлагането на все по-многобройни и сложни финансови продукти от различни финансови институции, увеличаването на броя и видовете потребители на финансови услуги, възникването на нови рискове, включително и в цифровата среда, се отбелязва в съобщението.