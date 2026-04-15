ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
Петролът на ОПЕК падна под 107 долара за барел

Цената на петрола на ОПЕК падна под 107 долара за барел

Цената на петрола на Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК) вчера спадна до 106,59 долара за барел, съобщи днес на страницата си петролният картел. 

Един барел петрол на ОПЕК се продаваше за 109,89 долара в понеделник. На 27 февруари, преди началото на войната на САЩ и Израел срещу Иран, петролът на ОПЕК се котираше за 70,07 долара за барел. 

За определяне на цената на петрола на ОПЕК се използва т. нар. петролна кошница, включваща 12 сорта петрол за износ на страните членки на картела: Сахаран бленд или "Сахарска смес" (Алжир), Джено (Конго), Зафиро (Екваториална Гвинея), Раби лек (Габон), ирански тежък (Иран), Басра лек (Ирак), Кувейт експорт (Кувейт), Ес Сидер (Либия), Бони лек (Нигерия), Лек арабски (Саудитска Арабия), Мурбан (ОАЕ) и Мерей (Венецуела).

Историческият максимум за "кошницата на ОПЕК" е цената от 146,05 долара за барел, отчетена на 19 март 2026 година. Предишният максимум от 140,73 долара за барел бе достигнат на 3 юли 2008 година, съобщи БТА. 

Цената на барел петрол се определя чрез извеждане на средна аритметична величина от котировките към момента на закриване на търговията с всички сортове от "кошницата на ОПЕК" предходния работен ден.

Цената на петрола на ОПЕК падна под 107 долара за барел СНИМКА: Pixabay

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

