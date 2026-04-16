Българи дали рекордните 101 млн. за имоти в Гърция

Общо 2,05 млрд. евро са инвестициите от чужденци

Пазарът на имоти в Гърция дава първи сигнали за охлаждане, но това не се отнася за българските купувачи. През 2025 г. чуждестранните инвестиции в гръцки недвижими имоти спадат до около 2,05 млрд. евро, което е с над 20% по-малко спрямо рекордната 2024 г., когато стигнаха 2,75 млрд. евро.

На този фон обаче има тенденция, която върви в обратната посока -

българите не само не се изтеглят, а увеличават покупките си

По данни на Централната банка на Гърция през 2025 г. наши сънародници са купили имоти за рекордната сума от 101 млн. евро. Това е ръст от 6,3% спрямо предходната година. За сравнение, общо между периода 2017 и 2021 г. българите са дали 127 млн. евро за имоти в южната ни съседка. Според последната официална справка от НАП към края на 2024 г. 3228 нашенци са декларирали имот в Гърция. Данъчните обявиха през миналата година, че задължително включват в проверките си доходите на хората, които са купили имот в южната ни съседка.

Данните показват, че там има промяна в структурата на търсенето - част от големите инвеститори се отдръпват, но индивидуалните купувачи от съседни държави остават. А след силния скок през 2022 г. и последвалия пик през 2024 г. пазарът в Гърция влиза във фаза на корекция.

Основните причини за спада са няколко.

Гърция затегна условията по програмата “златна виза”,

като в най-търсените райони минималната инвестиция беше увеличена значително на 800 000 евро. В останалата част на страната прагът е 400 000 евро, а преди това имаше единен от 250 000 евро. Това директно ограничи част от покупките на чужденци.

Паралелно с това цените в популярните зони вече са значително по-високи спрямо преди 2-3 години, което намалява доходността, а по-високите лихви в Европа също охлаждат инвестиционния интерес.

Въпреки това нивото от 2025 г. остава значително над това отпреди няколко години, което показва, че интересът към гръцките имоти като цяло остава висок.

За българските купувачи обаче логиката явно е различна. Тук водещ мотив не е толкова инвестицията за доходност, а комбинацията от лично ползване, близост и сравнително достъпни цени в Северна Гърция.

Серес, Солун, Кавала и Халкидики остават предпочитани места за покупки от българите.

Там цените все още са по-ниски от тези в южната част на страната, а достъпът е лесен - в рамките на няколко часа път с кола. В Серес например по-стари апартаменти без излаз на море може да се купят за 600-900 евро на кв. метър.

Ново строителство може да се намери за 1200 евро, а къщи се купуват за 70 000 до 150 000 €евро. В Кавала пазарът е по-скъп - кв. метър е от 1200 до 2500 евро, а къщите са в диапазона 120 000-300 000 €евро.

За имот в някой от ръкавите на полуостров Халдики се плащат от 2000 евро нагоре за кв. метър, на първа линия до морето цените се вдигат и до 4500 евро, а къщи се предлагат и за 600 000 евро.