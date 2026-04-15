Газът през май у нас с 5% по-скъп, но пак е много по-евтин от този в другите страни от ЕС (Обзор)

Терминалът при Александруполис пак три месеца в ремонт, в микса влиза гориво през Турция

И през май цената на газа в България се очертава да е сред най-ниските в Европа. “Булгаргаз” внесе на 15 април предложение в КЕВР мегаватчас синьо гориво да струва 35,98 евро. Това е с 5 на сто повече от априлската цена, която е 34,27 евро. В същия ден на нидерландската борса TTF на платформата в рамките на деня газът се търгуваше за 43,4 евро, а фючърсите струваха между 40 и 42 евро, цени на нива 34 евро имаше чак за април 2027 г.

В самото заявление “Булгаргаз” дава справка за цените на европейските борси за май. Така на ТТF мегаватчас струва 44 евро, в Германия цената при търсене е 44,475 евро, а се предлага на 44,755 евро. В Австрия газ са купува с оферти от 45,85 евро, а се предлага за 45,910 евро. На Газов хъб “Балкан” у нас струва 47,87 евро.

Цената на държавното дружество, което е и обществен доставчик, се образува от количества по дългосрочния договор с Азербайджан, от газа в подземното хранилище в Чирен и от предходни доставки на втечнен природен газ от Турция, пише в заявлението на дружеството.

Пак от него става ясно, че

терминалът за втечнен газ при Александруполис

влиза в тримесечен планов ремонт

- до 1 юли, и в този период регазификация няма да бъде извършвана. Така ще се разчита на доставки през турските терминали и преносната мрежа до границата с България по договора с “Боташ”. Уточнява се, че това са количества втечнен газ, които са доставени в предишни периоди. Колко ще струва тази част от микса, не става ясно, тъй като това е чувствителна информация и не е оповестена.

По дългосрочния договор с Азербайджан, по който се доставя почти 1/3 от газа за страната ни, цената се образува на база на котировките на алтернативните на петрола горива девет месеца назад.

Промяната на сегашните стойности ще

бъде направена през юли,

което означава, че поскъпването на петрола ще бъде калкулирано тогава. В интервю за “24 часа” преди дни председателят на КЕВР Пламен Младеновски заяви, че енергийният регулатор ще се опита да държи цената на газа на приемливи нива до 1 юли.

Тогава обаче ще се наложи значителна промяна заради формулата. Младеновски обаче прогнозира, че цената за България ще бъде по-конкурентна от тази на борсите в Европа.