Трайков: Ако не бе удължен лицензът на “Лукойл”, оставахме без горива

Във вторник стана ясно, че САЩ са удължили с 6 месеца лиценза за работа на дружествата на “Лукойл” в България. Новата отсрочка има съществено значение за осигуряване на предвидимост и стабилност на пазара.

“Упорито и професионално свършихме работата с американските си партньори, без да позволим истеризиране на пазара. Фактът, че дерогацията беше получена половин месец преди изтичането на предходния срок, а не в последния момент, е атестация за качеството на аргументацията ни и осигурява спокойствие в работата на рафинерията и необходимото време за ефективно планиране”, коментира в сряда енергийният министър Трайков.

Според него решението идва в момент на тежка глобална енергийна турбулентност и ще предотврати потенциално най-сериозната енергийна, икономическа и логистична криза, която България и регионът биха могли да преживеят.

Без удължаването на лиценза щяло да се наложи спирането на рафинерията в Бургас - основния източник на преработка на петрол в страната. Това можело да доведе до блокиране на над 80% от стратегическите резерви, прекъсване на доставките на 75% от дизела, 57% от бензина, 89% от авиационното гориво и 78% от това за кораби. Всичко това щяло да бъде последвано от прекъсване на работата на летищата, затваряне на значителна част от бензиностанциите, рязък ценови натиск, недостиг на горива и потенциално социално напрежение.

От енергийното министерство пък подчертават, че дейността на дружествата на “Лукойл” в България се осъществява при засилен държавен надзор чрез специалния търговски управител, държавно контролирана ескроу сметка, ежедневна и месечна отчетност към българските, европейските и американските институции. Механизмът гарантирал пълна прозрачност, пълен контрол и нулев риск от заобикаляне на санкционните режими.